Robur, Anna Durio: ''Priorità salvaguardare il Siena ed iscriverlo al prossimo campionato''

La presidente Anna Durio in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione sulla società bianconera



“Innanzitutto vi informo che nei giorni scorsi abbiamo fatto il cda, il collegio sindacale ha constatato che è stato perfezionato l’aumento di capitale. Come sapete sono stati pagati gli stipendi di gennaio e febbraio ai calciatori e allo staff, purtroppo in ritardo, i dipendenti sono stati sempre regolarmente pagati ed alcuni ricevono la cassa integrazione anticipata dalla stessa società, stiamo cercando di sistemare gli arretrati con i fornitori per riportare le cose alla normalità." Così la presidente della Robur Siena, Anna Durio nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi, giovedì 28 maggio.



"Sono a Siena per passione per il calcio, con le forze personali e della mia azienda, è facile comprendere le difficoltà affrontate in questo periodo. Non sono stata latitante e non sono stata in ferie nella fase del lockdown, non sono stata a Siena ma ho sempre pensato alla società e mi sembrava fuori luogo parlare senza avere fatti concreti in mano.



La mia priorità è salvaguardare il Siena, dargli continuità ed iscriverlo al prossimo campionato, quando ci diranno come fare. Dal lato campo è tutto fermo, resta il fatto che se mi parlano di playoff seguendo un protocollo allora vorrei finire il campionato, aspetteremo le decisioni e ci comporteremo di conseguenza. I playoff ad invito secondo me non sono una cosa corretta. Il coronavirus mi ha dato una mazzata, se ha una flessione la mia azienda per forza si ripercuote sul calcio.



Il Siena non è fallito e non è in fallimento, dal primo giorno pero’ ho sempre detto che se c’è qualcuno disposto a dare una mano ben venga, il Covid il danno l’ha fatto e non sappiamo cosa ci riserva il futuro. Per me un fallimento del Siena non sarebbe proprio una bella cosa, la mia priorità è garantire la continuità del Siena, la dimostrazione lo sono il pagamento degli stipendi e la ricapitalizzazione.



Non sono stata lontana da Siena per mia volontà, ho sempre lavorato per risolvere la situazione che si è creata, non ce l’ho con qualcuno, non ce l’ho con i tifosi, in un momento di difficoltà c’è chi mi ha appoggiato e chi mi ha voltato le spalle, ma fa parte del gioco.



Ricerca di persone interessate? Sto lavorando anche per questo, se dovessi ripartire da sola probabilmente dovrei ridimensionare qualcosa almeno che la situazione non torni alla normalità anche per il mondo imprenditoriale, dipende da cosa ci riserverà il futuro. Ho avuto contatti come li ho avuti in passato ma le chiavi del Siena non sono in mano al Comune, non è fallito: se c’è qualcuno interessato sono a disposizione e facilmente contattabile.



Mi sento di garantire che il Siena non fallirà e si iscriverà al prossimo campionato. In questo campionato non potevamo andare in B diretti, abbiamo lavorato per fare dei buoni playoff stando nelle prime cinque posizioni. Con il Comune ho sempre avuto un buon rapporto e ci siamo sempre dati una mano, lo tengo informato e l’ho informato anche quando ho incontrato le prime difficoltà, ho sentito anche ieri l’assessore: mi dispiace che sia passato il messaggio che siamo in fallimento e quindi che alcune persone interessate abbiamo contattato il Comune, siamo un’azienda di riflesso pubblico ma privata. L’importante è che il Siena si iscriva al prossimo campionato e vada avanti, è difficile con questa situazione fare un progetto futuro anche per l’imprenditoria internazionale.



Per noi presidenti di Lega Pro sarebbe stato meglio bloccare il campionato, per la maggior parte le società sono basate su aziende di famiglia. Si parla da anni di defiscalizzazione e semi-professionismo, tocca alle istituzioni prendere una decisione.



La serie B a 40? Mi ci viene da ridere considerare che due anni fa l’hanno fatta a 19, sicuramente abbiamo un grosso credito in tal senso, ma finchè non ci sono certezze sono chiacchiere. La mia intenzione sarebbe di proseguire con il Siena, è chiaro che se non si dovesse tornare alla normalità potrebbe esserci un ridimensionamento, non mi piace fare la vittima ma vi assicuro che ho passato due mesi delicati e non so cosa possa riservarci il futuro. Ho sempre cercato di fare il bene del Siena, capisco che alcuni tifosi possano vedere i fantasmi del recente passato ma la situazione è ben diversa.



La squadra? Con i ragazzi siamo stati sempre in contatto, li ringrazio perchè hanno dimostrato di essere persone serie e ho dimostrato di essere seria perchè ho sempre lavorato per fare quello che dovevo fare il prima possibile, siamo sempre stati “squadra” con loro”.