Pasquale Catalano alla guida della Pianese al posto di Masi

La U.S. Pianese ha reso noto di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Pasquale Catalano. Nato a Bari il 29 novembre 1971, il nuovo allenatore guiderà i bianconeri nella lotteria dei play out con l’obiettivo del mantenimento della categoria. In precedenza ha allenato il Prato in Lega Pro e la formazione Under 19 del Parma. "A Pasquale il benvenuto da parte della società e l’augurio di buon lavoro".Catalano prende il posto di Marco Masi. "La società ringrazia mister Masi per il lavoro svolto in questi tre anni, per la professionalità e l’impegno profuso, che hanno portato nella stagione precedente al raggiungimento dell’incredibile prima storica promozione in Lega Pro. La U.S. Pianese augura a Marco i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera."