La Robur Siena partecipa ai play off di Serie C

Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera, Vibonese e Pro Patria rinunciano alla partecipazione

La Robur Siena ha annunciato la propria partecipazione ai play off di Lega Pro che stabiliranno la quarta squadra promossa in Serie B oltre a Monza, Vicenza e Reggina (prime nei tre gironi). Hanno riinunciato alla partecipazione Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera, e le due undicesime classificate, Vibonese e Pro Patria, che sarebbero potute subentrare in luogo della vincente di Coppa Italia.Oggi, giovedì 11 giugno, la Corte di Giustizia Federale della FIGC (CAF) deciderà sulla penalizzazione alla squadra bianconera per il ritardato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio. In caso di penalizzazione la Robur scenderà all'ottavo posto e affronterà l'1 luglio in gara unica l'AlbinoLeffe (settima classificata) allo stadio ''Città di Gorgonzola''.Questo il comunicato ufficiale della società bianconera: "Alla luce della decisione della FIGC di effettuare i playoff su base volontaria per stabilire la quarta squadra promossa dalla serie C alla serie B, Robur Siena S.p.A. comunica ufficialmente la volontà di partecipare alla fase finale della stagione 2019/2020. «La formula decisa dall’ultimo consiglio federale – afferma la presidente Anna Durio – non mi entusiasma e a tal proposito mi ero già espressa in conferenza stampa sull’argomento. La città e la piazza però meritano di vedere il nome di Siena protagonista in questo palcoscenico, e la fiducia che ripongo nello staff tecnico e nella squadra ha rotto gli indugi per una decisione comunque non semplice da prendere, visto l’impegno economico e considerate le difficoltà di attuazione dei protocolli sanitari necessari. A tal proposito il nostro responsabile sanitario dottor Domenico Di Mambro mi ha comunicato l’impossibilità di far parte attiva del protocollo sanitario per incompatibilità di tipo lavorative, presentando le dimissioni che ho deciso di non accettare. Ho chiesto quindi a Di Mambro di trovare insieme una soluzione per poter proseguire il nostro cammino, visto che considero la sua e quelle di tutto lo staff medico delle professionalità di altissimo livello, proponendogli di coordinare dall’esterno lo staff e di individuare uno o più medici che possano seguire gli allenamenti e gli impegni ufficiali, facendo parte del cosiddetto gruppo squadra. Di Mambro – conclude la presidente – mi ha dato la sua disponibilità nel coordinamento di questa complessa organizzazione sanitaria, permettendoci dunque di affrontare questa fase finale della stagione».FASE PLAY OFF DEL GIRONE1° Turno – Gara unica MERCOLEDI’ 01 LUGLIO 20202° Turno – Gara unica DOMENICA 05 LUGLIO 2020FASE PLAY OFF NAZIONALE1° Turno – Gara unica GIOVEDI’ 09 LUGLIO 20202° Turno – Gara unica LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020FINAL FOURSemifinali – Gara unica VENERDI’ 17 LUGLIO 2020Finale – Gara unica MERCOLEDI’ 22 LUGLIO 2020Gara di Andata SABATO 27 GIUGNO 2020Gara di Ritorno MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020