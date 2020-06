Robur Siena penalizzata di un solo punto passa direttamente al secondo turno dei playoff

Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare della Figc, nella seduta odierna presieduta da Cesare Mastrocola, ha inflitto le penalizzazioni per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi.Per la Robur Siena, a causa del ritardato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio, il Tribunale ha inflitto un punto di penalizzazione (invece dei due previsti) da scontarsi nella corrente stagione sportiva. In virtù della penalizzazione, i bianconeri scendono a quota 39 punti in classifica al 6° posto. Nei playoff non incontrerà quindi l'AlbinoLeffe ma avrebbe dovuto incontrare l'Arezzo. Amaranto che hanno però rinunciato alla partecipazione, e quindi per i bianconeri ci sarà il passaggio diretto al secondo turno in programma domenica 5 luglio.Penalizzato di un punto anche il Trapani (Serie B), e di due Casertana e Catania (Serie C).FASE PLAY OFF DEL GIRONE1° Turno – Gara unica MERCOLEDI’ 01 LUGLIO 20202° Turno – Gara unica DOMENICA 05 LUGLIO 2020FASE PLAY OFF NAZIONALE1° Turno – Gara unica GIOVEDI’ 09 LUGLIO 20202° Turno – Gara unica LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020FINAL FOURSemifinali – Gara unica VENERDI’ 17 LUGLIO 2020Finale – Gara unica MERCOLEDI’ 22 LUGLIO 2020Gara di Andata SABATO 27 GIUGNO 2020Gara di Ritorno MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020