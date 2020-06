Calcio femminile Serie A: Sara Nilsson confermata alla Florentia San Gimignano

Continua la costruzione della prossima rosa neroverde in vista della stagione 2020/2021 del campionato di calcio di Serie A femmimile. La Florentia San Gimignano ha comunicato di aver trovato un accordo con Sara Nilsson per la prossima stagione.



Sara Nilsson, attaccante svedese classe ’95, è arrivata a San Gimignano col mercato invernale e sin da subito ha dimostrato tutto il suo valore siglando 3 reti in 5 apparizioni. Il termine anticipato del campionato non ha però scalfito la sua voglia di mettersi in gioco con la maglia neroverde: “Per me è un onore poter giocare un’altra stagione con questi colori. San Gimignano mi ha rubato il cuore e sono pronta a raggiungere nuovi obiettivi in Serie A. Non vedo l’ora di tornare al Santa Lucia, davanti ai nostri tifosi e rivedere il cielo diventare neroverde!”