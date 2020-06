Amanda Tampieri, rinnovo biennale per la porta della Florentia San Gimignano

Amanda Tampieri blinda la porta della Florentia San Gimignano e firma un rinnovo biennale con la squadra neroverde.



Tampieri, classe ’97, arrivata la scorsa estate alla corte del Presidente Becagli, ha convinto tutti alla sua prima stagione in neroverde e ha prolungato il suo contratto per altri due anni.

Autrice di grandi partite in Campionato, sopratutto bloccando Roma e Milan al Santa Lucia, quest’anno ha riconquistato anche la Nazionale U23.



“Sono davvero contenta di far ancora parte di questo progetto e di questa grande famiglia. Sono pronta a ripartire, non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con le mie compagne!”