Calcio femminile Serie A: Serena Ceci ancora neroverde, la scelta del cuore

Serena Ceci rinnova con la Florentia San Gimignano, firma un biennale a difesa delle torri! Il terzino, classe ’93, originario della Val d’Elsa, al termine di una stagione esaltante con 16 presenze e 1433 minuti giocati in maglia neroverde, aveva conquistato per la prima volta una convocazione in Nazionale U23 e attirato le attenzioni di molti club, ma alla fine ha prevalso il cuore e l’affetto verso i tifosi di San Gimignano.



“Una persona in questi giorni mi ha chiesto come mi sentirei a tornare al Santa Lucia con un’altra maglia addosso… ecco questa forse è stata la frase che più mi ha fatto pensare e decidere che io e la Florentia San Gimignano ormai siamo una cosa sola!”