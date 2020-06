Play out Serie C: la Pianese non va oltre lo 0-0 nella gara di andata, il destino dei bianconeri si decide nel ritorno

PIANESE-PERGOLETTESE 0-0



Nella partita di andata dei play out di Serie C, la Pianese pareggia a reti bianche contro la Pergolettese allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto.



Al 9' minuto traversone dalla destra di El Kaouakibi che viene liberato dalla difesa ospite, al 18' reazione lombarda con il tiro di Morello respinto da Vitali con l’aiuto del palo. Amiatini insidiosi con Udoh al 35' con un colpo di testa di Udoh e successivamente al 40' con un tiro dalla lunga distanza di Montaperto neutralizzato a terra da Ghidotti. Nuovamente zebrette pericolose: prima al 43' con un colpo di testa sottoporta di Catanese e poco dopo con un tiro a giro di Latte Lath che non inquadra lo specchio della porta.



Nella ripresa tiro velleitario di Rinaldini al 57' , poi ancora Pianese che si rende pericolosa con un lancio in profondità di Simeoni in direzione di Udoh anticipato però in uscita dall’estremo difensore ospite. Al 73' verticalizzazione di Seminara verso Rinaldini che non aggancia la sfera al limite dell’area. All’82' cross basso di Manicone, con la difesa che libera in avanti.



“E’ stata la classica partita dei play out, dove naturalmente c’è tensione, credo che la squadra abbia risposto bene disputando una buona gara e provando a fare gioco - ha dichiarato mister Catalano al termine della partita di Grosseto -. Il verdetto è rinviato alla partita di martedì, ma siamo consapevoli di giocarcela nel migliore dei modi. Ho visto una squadra vogliosa, giocatori disponibili, da parte mia essendo all’esordio avevo un po’ di timore di non conoscere ancora caratterialmente i ragazzi, ma penso che tutti hanno risposto presente: affronteremo nel ritorno la Pergolettese nel migliore dei modi. Martedì è una partita dove dobbiamo vincere per poterci salvare, sono fiducioso per natura e credo che faremo una buona prestazione con un risultato importante: solo attraverso il gioco possiamo provare a vincere questa gara, dobbiamo stare tranquilli e sereni tutti quanti, perché siamo pronti per giocarci tutto. Mentalmente ho visto bene i ragazzi, ho fatto loro i complimenti per la prestazione: quando la condizione fisica non è ottimale, dobbiamo giocare sulla testa, concedendo poco ai nostri avversari. Siamo a metà dell’opera e la gara di ritorni sarà decisiva, perché ovviamente ci giochiamo la salvezza e una stagione”.



La decisiva gara di ritorno per la permanenza in Serie C, si giocherà martedì 30 allo stadio "Leonardo Garilli" di Piacenza con inizio alle 17.30.



PIANESE: Vitali, Dierna, Simeoni, El Kaouakibi, Catanese, Udoh (75′ Manicone), Latte Lath (91′ Cason), Gagliardi, Regoli (62′ Figoli), Pedrelli (62′ Seminara), Montaperto (46′ Rinaldini). A disposizione: Fontana, Sarini, Benedetti G., Vavassori, Manicone, Romano, Polvani. All. Catalano Pasquale



PERGOLETTESE: Ghidotti, Villa, Panatti (70′ Manzoni), Franchi (64′ Ciccone), Lucenti, Bakayoko, Morello (64′ Faini), Canessa, Brero, Agnelli (81′ Muchetti), Duca (81′ Ferrari). A disposizione: Romboli, Mosti, Malcore, Russo, Girgi, Coly, Sbrissa. All. Contini Matteo



ARBITRO: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Andrea Micaroni-Rosario Caso). Quarto uomo: Daniele De Tommaso



AMMONITI: Panatti, Faini, Muchetti, Bakayoko (PE) Dierna, Rinaldini, El Kaouakibi (PI)



ESPULSO: all’88 minuto Dierna (PI)