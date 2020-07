Play out Serie C: la Pianese butta via una partita vinta e retrocede in Serie D

PERGOLETTESE-PIANESE 3-3 (1-2)

Nella partita di ritorno dei play out del campionato di calcio di Serie C, la Pianese in vantaggio per 1-3 e con un uomo in più, si fa raggiungere allo stadio "Garilli" di Piacenza dalla Pergolettese retrocedendo così in Serie D.Al 2' lombardi vicini al gol con il colpo di testa di Franchi che si stampa sulla traversa, al 4′ rete locale con il rasoterra di Russo. Reazione amiatina al 6' minuto con un tiro a giro di Rinaldini alto di poco, ma poco dopo, al 9′ arriva il pareggio delle zebrette con un grandissimo tiro a giro dal limite dello scatenato Rinaldini che trafigge Ghidotti. Ancora Pianese, ancora Rinaldini: al 13' clamoroso palo colpito dall’attaccante senese. Prove generali della rete del sorpasso bianconero che arriva su calcio di rigore, guadagnato da Figoli per un fallo di mano di Muchetti, che Rinaldini trasforma al 17'. Al 26' calcio di punizione dal limite di Rinaldini che si infrange sulla barriera, al 31' tentativo di Manicone sottoporta bloccato da Ghidotti. Al 44' conclusione velleitaria di Franchi alta sopra la traversa.Ad inizio ripresa spiovente nel mezzo di Seminara al 49', con Villa che anticipa all’ultimo istante Catanese. Al 53' locali in dieci uomini per l’espulsione di Duca e al 57' arriva la terza rete della Pianese con Manicone che approfitta di uno svarione difensivo dei padroni di casa. Al 68' la Pergolettese riapre la partita con il colpo di testa di Brero. Tentativo al 72' di Morello dalla distanza che termina ampiamente a lato, poco dopo pareggio locale con il tiro ravvicinato di Ciccone. Nel finale di partita Pianese a trazione anteriore: all’85' tiro di Rinaldini neutralizzato dal portiere, poi Udoh viene anticipato in extremis dal portiere. Pareggio beffa per la Pianese e retrocessione in D.: Ghidotti, Villa, Franchi (55′ Ferrari), Muchetti (55′ Ciccone), Lucenti (64′ Mosti), Bakayoko, Russo (46′ Morello), Canessa (83′ Coly), Brero, Agnelli, Duca. A disposizione: Romboli, Panatti, Ciccone, Manzoni, Malcore, Faini, Girgi, Sbrissa. All. Contini Matteo: Vitali, Seminara (71′ Pedrelli), Cason (81′ Montaperto), Simeoni, El Kaouakibi, Catanese, Benedetti G. (71′ Carannante), Gagliardi, Manicone (64′ Udoh), Figoli (64′ Romano), Rinaldini. A disposizione: Fontana, Sarini, Latte Lath, Vavassori, Regoli, Benedetti L., Polvani. All. Catalano PasqualeARBITRO: Matteo Gariglio di Pinerolo (Gianluca D’Elia-Andrea Niedda). Quarto uomo: Eduart Pashuku di Albano Laziale.MARCATORI: 4′ Russo (PE) 9′ e 17′ rig. Rinaldini (PI) 57′ Manicone (PI) 68′ Brero (PE) 77′ Ciccone (PE)AMMONITI: Duca (PE) Benedetti G., El Kaouakibi, Carannante (PI)ESPULSI: al 53′ per doppia ammonizione Duca (PE)