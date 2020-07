Calcio Serie A Femminile, Florin Wagner resta a San Gimignano

Conferma per la prossima stagione del Campionato di Serie A Femminile alla Florentia San Gimignano per Florin Wagner. Arrivata a San Gimignano nella sessione invernale di mercato, da gennaio Florin Wagner si è fatta apprezzare nel cuore del centrocampo con classe e grinta, andando a colmare il vuoto temporaneo lasciato dall’abbandono al calcio di Giulia Orlandi. La giovane tedesca giramondo ha convinto veramente tutti e ha trovato casa a San Gimignano.



“Non vedo l’ora di mettermi nuovamente alla prova e vedere come andrà il nostro progetto anche quest’anno dopo la crescita nell’ultima stagione - ha affermato la centrocampista tedesca -. Spero di continuare, insieme alle mie compagne, il nostro cammino da dove l’abbiamo dovuto interrompere a causa della pandemia. Un cammino che ha reso orgogliosi tutti i tifosi del Sangi facendoli urlare, esultare e gioire penso come mai prima d’ora! Ci vediamo presto Sangi!”