La Robur Siena sconfitta ad Alessandria viene eliminata dai playoff di Serie C

ALESSANDRIA-ROBUR SIENA 3-2 (1-1)

Nel secondo turno dei playoff del campionato di calcio di Serie C, la Robur Siena viene sconfitta al "Giuseppe Moccagatta'' dall'Alessandria con il risultato di 3-2, con i padroni di casa che si qualificano così per i playoff nazionali, mentre per i bianconeri di Dal Canto il campionato finisce qui.Con i piemontesi che possono contare su 2 risultati utili su 3 (in virtù della miglior posizione in classifica allo stop del campionato), comincia la gara e, dopo solo 6', complice un errore di Romagnoli, arriva la rete di Arrighini che supera il portiere bianconero Confente. Al 13' capolavoro di Gerli, che dal centro del campo beffa l'estremo difensore dei padroni di casa, 1-1. Al 33' la Robur rimane in 10 uomini: Confente colpisce la palla con la mano in un rimpallo e per fallo da ultimo uomo viene espulso.Al 32' della ripresa, arriva la rete del 2-1 per l'Alessandria con Eusepi che sembra mettere la parola fine alla gara ma al 37' D'Ambrosio ribadisce in rete un colpo di testa di Campagnacci ridando speranza alla Robur. Speranza che dura per pochi minuti per la rete del definitivo 3-2 di Sartore che sancisce il passaggio del turno per i grigi dell'Alessandria.: Valentini; Gonnelli, Cosenza, Prestia; Eleuteri (43’st Sciacca), Casarini (39’st Gazzi), Suljic, Celia; Martignago (24’st Di Quinzio), Chiarello (1’st Eusepi); Arrighini (24’st Sartore). All. Gregucci. A disp. Marietta, Crisanto, Dossena, Gilli, Castellano, Mahmsi, Macchioni.: Confente; Lombardo (17’ Oukhadda), Romagnoli, D’Ambrosio, Panizzi; Arrigoni (28’st Campagnacci), Gerli, Vassallo (17’st Icardi); D’Auria (35’pt Saloni); Guidone (28’st Guberti), Cesarini. A disp. Marcocci, Icardi, Sparacello, Romei, Oukhadda, Da Silva, Andreoli, Buschiazzo, Bovo.Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo). Assistenti: Andrea Micaroni (Chieti) e Amir Salama (Ostia Lido). IV ufficiale: Enrico Maggio (Lodi).Marcatori: 6’pt Arrighini, 13’pt Gerli, 32’st Eusepi, 37’st D’Ambrosio, 40’st SartoreAmmoniti: Vassallo, Gonnelli, Panizzi, Icardi, CosenzaEspulsi: 33’pt Confente