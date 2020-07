La Robur Siena ha provveduto al pagamento degli stipendi ai tesserati per i mesi di marzo, aprile e maggio. Oggi era l'ultimo giorno utile per provvedere per non incorrere in un'ulteriore penalizzazione da scontare nel corso del prossimo campionato.Questo il comunicato ufficiale della società bianconera: "Robur Siena S.p.A. comunica di aver provveduto agli adempimenti inerenti alle scadenze federali del 15 luglio 2020."