Calcio Serie A Femminile: Federica Anghileri nuovo acquisto della Florentia San Gimignano

La centrocampista della Nazionale U19 in neroverde per continuare nel suo percorso di crescita



Federica Anghileri è neroverde: la giovanissima centrocampista, classe 2002, originaria di Lodi, arriva in prestito alla Florentia San Gimignano dalla società bianconera dopo l’ultima stagione passata in Toscana, sponda empolese. “La Toscana è una terra meravigliosa, sono stata molto bene e quando la Juventus mi ha prospettato un altro anno in questi bellissimi luoghi ho accettato subito. In più il progetto Florentia San Gimignano mi è piaciuto, è una bella società che vuole far bene. Poi ho visto le belle immagini del pubblico del Santa Lucia ed ero in tribuna quando c’è stata la partita a Empoli, ho visto da vicino la passione che hanno i tifosi neroverdi”



Giovanissima, ma con alle spalle già 2 anni di Serie A con le maglie di Mozzanica e Empoli, e tanta voglia di crescere ancora. “In questa stagione voglio fare il salto di qualità e trovare anche qualche gol in più rispetto al passato. Ho segnato all’esordio, contro la Fiorentina, ma non mi basta. Voglio continuare a lottare anche per la maglia azzurra!”



Federica, infatti, è una colonna portante anche del centrocampo della Nazionale U19 e l’obiettivo è sempre quello di migliorarsi. “Sono determinata, ambiziosa e cerco di dare sempre il massimo in campo!”



Con queste parole si presenta ufficialmente il nuovo acquisto della Florentia San Gimignano.