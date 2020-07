Calcio Serie A Femminile: Paola Boglioni alla Florentia San Gimignano

Paola Boglioni è neroverde. Il terzino, classe 2001, di proprietà della Juventus, arriva a San Gimignano dopo aver giocato un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli Ladies, in cui ha collezionato 14 presenze, 11 delle quali da titolare. “Vivo in Toscana ormai da due anni, la gente mi ha accolta bene e sono certa che anche a San Gimignano mi sentirò a casa.”



Cresciuta nelle giovanili del grande Brescia, terzino sinistro di personalità, nonostante la giovane età, Boglioni è stata un elemento fisso dello scacchiere di mister Pistolesi all’Empoli nelle ultime due stagioni ed è costantemente nel giro delle Nazionali giovanili sin dall’U16.



Un percorso importante che l’ha portata alla Florentia San Gimignano alla ricerca di un ulteriore step nella sua carriera. “Inizia ora per me un nuovo percorso. Sono onorata di poter entrare a fare parte di questa squadra. Sono molto curiosa di conoscere le mie nuove compagne e tutto lo staff ed ansiosa di poter iniziare a condividere con loro il progetto che il Florentia San Gimignano ha intrapreso da qualche anno.”