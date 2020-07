Maiko Candiano nuovo giocatore della Pianese

La U.S. Pianese ha comunicato di aver ingaggiato il calciatore Maiko Candiano. Centrocampista, nato in Germania il 21 luglio 1992, ha disputato la scorsa stagione a metà tra Folgore Caratese e Marsala. In passato ha vestito anche le maglie di Modica, Siena, Borgo a Buggiano, Akragas, Sicula Leonzio e Gela. "La società dà il benvenuto a Maiko e gli augura buon lavoro".