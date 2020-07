Il difensore Fabio Lo Iacono alla Pianese

La U.S. Pianese ha reso noto di aver acquistato il giocatore Fabio Lo Iacono. Terzino destro, nato a Palermo il 25 febbraio 2001, nella passata stagione ha militato nel Marsala e in quella precedente nella Vogherese.



"Da parte della società un augurio di in bocca al lupo al calciatore per la nuova avventura."