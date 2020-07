Jonna Dahlberg, una scommessa svedese per la Florentia San Gimignano

Arriva dalla Svezia l’ultimo colpo di mercato del ds neroverde, Domenico Strati per la Florentia San Gimignano: Jonna Dahlberg, classe 2000, centrocampista offensiva, seguirà le orme di Sara Nilsson, arrivata a gennaio direttamente dalla Damallsvenskan.



Jonna nell’ultima stagione ha militato prima nel Kif Orebro Fc, squadra storica del campionato svedese, mettendo a segno 1 rete in 18 apparizioni (14 partendo da titolare). Poi ha chiuso in Israele, vincendo il campionato con il Ramat-Hasharon, aiutando la causa con 7 goal e 9 assist in 13 partite. In carriera vanta convocazioni con la Nazionale U19 svedese, con la cui maglia è scesa in campo per 5 partite ufficiali.



A San Gimignano sarà la sua prima esperienza in Italia, dopo una parentesi nel campionato israeliano: “Ho scelto San Gimignano per crescere come giocatrice. Penso che in Italia il calcio sia divertente, ci sia molta competizione e questo mi può aiutare a migliorare. Credo che Sangi sia una grande squadra, non solo tecnicamente, anche per la chimica che si è creata all’interno del gruppo! Il mio obiettivo è di aiutare la squadra a fare meglio della scorsa stagione.”



Giocatrice molto tecnica e veloce, andrà a integrarsi al centrocampo neroverde garantendo ulteriore qualità nel gioco in mediana e nel rifornimento di palloni per le attaccanti. “Mi piace molto giocare con il pallone in verticale, prediligo l’uno contro uno e spero di segnare qui in Italia per aiutare la mia squadra!”