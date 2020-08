Seraina Friedli, colpo di mercato per la porta dalla Florentia San Gimignano

La Florentia San Gimignano blinda definitivamente la porta con Seraina Friedli, giocatrice della nazionale svizzera, classe ‘93, in arrivo dallo Young Boys, squadra di Serie A elvetica. “Avevo già avuto contatto con Florentia 2 anni fa. Poi ho seguito lo sviluppo della società e mi piaceva il modo di lavorare. Quando mi hanno contattato di nuovo ho davvero sentito un forte interesse e mi hanno fatto sentire subito la benvenuta.”



Seraina, che si stava già allenando con la squadra in attesa del transfer definitivo, può vantare un palmarès di tutto rispetto: 4 campionati e 2 Coppe di Svizzera conquistati con lo Zurigo, con cui ha partecipato anche alla Champions League, e una Cyprus Cup vinta nel 2017 con la sua Nazionale (in quell’occasione le elvetiche batterono anche l’Italia per 6 a 0). “Prima di tutto voglio aiutare la squadra con la mia esperienza e dare tutto per raggiungere gli obiettivi del club”.



Seraina è un portiere che fa della reattività una delle sue caratteristiche principali. “Sono un portiere che vuole aiutare le compagne a organizzarsi in campo. Non essendo un portiere alto, sono piuttosto un portiere offensivo e coraggioso, mollare per me non è mai un’opzione.”



Alla sua prima esperienza fuori dai confini del suo Paese, arriva a San Gimignano per formare con Amanda Tampieri e Lia Lonni un reparto di portieri di primissimo livello. “Penso che il campionato italiano si sia sviluppato tanto negli ultimi anni e io non vedo l‘ora di giocare con la mia squadra contro avversarie che non ho mai affrontato prima e di misurarmi in un nuovo ambiente.”