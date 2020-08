La Robur Siena non iscritta alla serie C

Dopo giorni (settimane) di attesa l'epilogo peggiore: la Robur Siena non è stata iscritta al prossimo campionato di calcio di Serie C. Il termine per l'iscrizione scadeva ieri alle 19 ed è passato senza notizie ufficiali, e soprattutto senza iscrizione, da parte della società bianconera della presidente Anna Durio.Adesso, come già era avvenuto nel 2014, è partita la richiesta alla Figc e alla LND, da parte dall'assessore allo Sport del Comune di Siena, Paolo Benini, per iscrivere la squadra in Serie D.