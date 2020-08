Pianese: ingaggiati Gino Bernardini e Matteo Sorzi, confermati Gagliardi e Simeoni

La U.S. Pianese ha reso noto di aver ingaggiato i calciatori Gino Bernardini e Matteo Sorzi. Per Bernardini, difensore nato a Saint Etienne (Francia) il 21 ottobre 1997, si tratta di un ritorno, dopo l’esperienza nella stagione precedente con il Montevarchi, avendo già giocato con la casacca bianconera per tre stagioni totalizzando 54 presenze e una rete. Sorzi, portiere nato a Carpi il 21 luglio 2000, nel corso dell’ultima annata ha militato nella Correggese e in precedenza nella Reggio Audace. La Società pone un in bocca al lupo ai due nuovi giocatori delle zebrette.Sono stati inoltre confermati i calciatori Francesco Gagliardi e Luca Simeoni. Il capitano Francesco Gagliardi vestirà per la decima annata consecutiva la casacca delle zebrette, dove sino ad oggi ha totalizzato 260 presenze e segnando due reti. Il centrocampista Luca Simeoni si appresta a disputare il quarto anno in bianconero, con cui ha ottenuto 96 presenze con nove marcature.