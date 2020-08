La U.S. Pianese ha comunicato di aver tesserato il calciatore Federico Alonzi. Attaccante, nato a Frascati il 13 ottobre 1996, ha militato nel corso dell’ultima stagione nella Vastese totalizzando 23 presenze e una rete. In precedenza esperienze con Lupa Roma, Monterosi, Albalonga, Santarcangelo, Nuorese e Cynthia. "La società augura buona fortuna a Federico per la nuova avventura con la maglia bianconera."