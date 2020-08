San Gimignano avrà un'unica squadra di calcio

"Poco più di un anno fa abbiamo fatto una scommessa: abbiamo scelto San Gimignano per il nostro progetto di calcio femminile. Siamo venuti in questa terra stupenda con idee chiare: creare un progetto che ponesse basi solide nel territorio. Sin da subito abbiamo dialogato apertemente e invitato tutte e tutti a partecipare alla nostra realtà e la comunità ci ha risposto con un affetto e una passione che sono andate al di là di ogni più rosea aspettativa." Così intervene la società Florentia San Gimignano."In queste settimane abbiamo deciso, insieme alla comunità e alle istituzioni che ci hanno sempre sostenuto, di fare un ulteriore passo nel nostro cammino: Florentia San Gimignano diventerà la prima, o una delle prime, squadre totalmente femminili ad assorbire al suo interno un progetto di calcio maschile. È anche questa una cosa “unica al mondo”. Ce lo avete chiesto dopo aver riempito lo stadio, con i volontari che hanno fatto funzionare il Mercato al Campo, con i fumogeni neroverdi sulle tribune, e noi non vogliamo tirarci indietro.Il calcio a San Gimignano, come ovunque nel mondo, è una passione troppo grande, un sogno troppo bello: vestire un giorno la maglia della tua città, della tua squadra. E allora possiamo dirlo, Florentia San Gimignano sarà l’unica squadra di calcio della città, senza distinzioni di genere, proprio come il calcio, proprio come dovrebbe essere la Terra."