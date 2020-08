Il centrocampista Lorenzo Lepri alla Pianese

La U.S. Pianese ha reso noto di aver tesserato il calciatore Lorenzo Lepri. Centrocampista, nato a La Spezia il 19 luglio 2000, ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Follonica Gavorrano collezionando 24 presenze e quattro reti. "Da parte della società il benvenuto a Lorenzo e l’augurio di in bocca al lupo per la nuova avventura in maglia bianconera."