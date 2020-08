Calcio Eccellenza - Edoardo Biagi nuovo calciatore del Poggibonsi

L'U.S. Poggibonsi ha reso noto di aver tesserato il centrocampista classe 1997 Edoardo Biagi.



Biagi, cresciuto nel Siena, ma già protagonista in giallorosso nel campionato Allievi 2013-2014, è una mezzala mancina di spiccate qualità offensive, capace di trovare la via della rete con continuità.

Il nuovo centrocampista del Leone si lascia alle spalle un’esperienza di sei stagioni con la Colligiana tra Serie D ed Eccellenza.

Con la squadra biancorossa Biagi ha messo a segno 8 reti nel campionato Eccellenza 2019-2020, dimostrandosi uno dei giocatori più incisivi del girone.



Le dichiarazioni di Edoardo Biagi: “Sono veramente contento del mio passaggio al Poggibonsi. Ringrazio la società ed il direttore Aleandro Aiazzi per questa chiamata. Voglio dimostrare di essere un calciatore importante e questa è senz’altro la piazza più adatta per farlo”.