La FIGC ha deciso: Siena ammesso in Serie D, ripescata la Sinalunghese

Si è riunito oggi, lunedì 31 agosto, il Consiglio Federale della FIGC sotto la direzione del presidente Gabriele Gravina.Il Consiglio Federale ha deciso la riammissione in Serie C di Giana Erminio e Ravenna e, in sostituzione del Campodarsego ha conceduto la licenza nazionale al Legnago Salus. Niente da fare per la Pianese, che aveva fatto richiesta di riammissione in Serie C: le zebrette di Piancastagnaio disputeranno il campionato di Serie D.L'ACN Siena 1904 è stato ammesso al campionato di Serie D, nel quale sono state ripescate la Sinalunghese, il Francavilla, il Corticella e il Nardò.Per quanto riguarda le date della stagione, la Serie C avrà inizio il 27 settembre con termine il 25 aprile. La finale di Coppa Italia sarà il 19 maggio. La Serie D inizierà il 27 settembre con termine ancora da definire, così come quello della Coppa Italia che inizierà il 20 settembre.