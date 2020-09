D.L. Semplificazioni, Tiziana Nisini (Lega): ''Bene approvazione nostra proposta sblocca stadi''

"Stanotte, in una lunga seduta di commissione terminata all'alba, siamo riusciti a far approvare alcuni emendamenti da noi promossi, trai quali il cosiddetto 'sblocca stadi', inserito nel Decreto Legge Semplificazioni." Lo dichiara in una nota il senatore della Lega, Tiziana Nisini, firmataria insieme ai colleghi Campari, Corti, Rufa, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Pergreffi, Riccardi, Briziarelli, Arrigoni e Vescovi dell'emendamento.



"Siamo felici inoltre che anche alcuni partiti di maggioranza (con il dissenso del M5S), abbiamo compreso l’importanza di semplificare le procedure burocratiche alle quali ci si deve attenere per gli impianti vincolati dalle soprintendenze che devono essere riqualificati, come quello di Firenze.



Come assessore allo sport di Arezzo, ben conoscendo le dinamiche dell’Arezzo calcio e di tutti gli stadi toscani e d’Italia, non posso che essere felice per l’approvazione di un emendamento che ridà ossigeno a questo sport e a tutti gli sport collegati agli impianti sportivi e permette una riqualificazione degli stessi senza aggravi per i territori!"