Gianlorenzo Lupi nuovo calciatore del Poggibonsi

L'U.S. Poggibonsi ha perfezionato l’accordo con la Società Empoli Football Club S.p.A. per il trasferimento in giallorosso a titolo temporaneo del portiere Gianlorenzo Lupi.



Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, dove ha giocato per dieci annate, il nuovo under del Leone ha vissuto la stagione 2019-2020 in Serie D al Ghiviborgo e successivamente allo Scandicci, dove si è trasferito in occasione della finestra invernale di calciomercato.

Classe 2002, Lupi è un estremo difensore di 192 centimetri, ben strutturato fisicamente e con le stigmate del portiere moderno.