Gianluca De Patre nuovo attaccante della Pianese

La U.S. Pianese ha tesserato il giocatore Gianluca De Patre. Attaccante, nato a Venezia il 3 giugno 1992, ha giocato nel Badesse, Poggibonsi, Jolly Montemurlo e Giulianova. "A Gianluca il benvenuto da parte della Società e l’augurio di in bocca al lupo per la nuova avventura."