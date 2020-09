Acn Siena 1904: ufficiale Gilardino, domani la presentazione. E alle 16 il primo contatto con i tifosi

Alle 15 la conferenza del nuovo tecnico e del ds Grammatica insieme al presidente Gevorkyan, poi in Fortezza l'appuntamento con gli appassionati



Il nuovo Siena che rinasce dalla Serie D è pronto ad aprire il sipario. Lo farà nel pomeriggio di domani, martedì 8 settembre, prima con la presentazione ufficiale dell'allenatore Alberto Gilardino e del direttore sportivo Andrea Grammatica, alla presenza del numero uno del neonato Acn Siena 1904, Roman Gevorkyan, poi col primo contatto con i tifosi.



L'appuntamento è con la stampa all'NH Hotel alle 15 per le prime parole bianconere del nuovo tecnico, e campione del mondo 2006 da calciatore, Alberto Gilardino, e del direttore Andrea Grammatica, già dirigente di Spezia, Reggiana e Spal.



Alle 16 invece spostamento al Bastione San Filippo della Fortezza Medicea per un incontro aperto a tutti, appassionati e tifosi, per un primo contatto con il nuovo staff tecnico e dirigenziale.