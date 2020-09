L'Acn Siena presenta lo staff ed i giocatori convocati per il raduno

L’Acn Siena 1904 ha annunciato oggi ufficialmente in conferenza stampa Alberto Gilardino in qualità di nuovo allenatore della prima squadra.



L’ex campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006 si è legato ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2021 rinunciando a molte altre offerte dal mondo professionistico. Il tecnico di Biella ha alle spalle le esperienze con il Rezzato, in serie D nella stagione 2018/19 inizialmente da direttore tecnico ed assistente di Luca Prina ed in seguito da tecnico dal 28 febbraio guidando la squadra al quarto posto con accesso ai playoff dove venne eliminato in semifinale dalla Pro Sesto, e con la Pro Vercelli nella stagione scorsa militante nel campionato di Lega Pro girone A concluso al 14° posto.



Gilardino sarà coadiuvato sul campo dal seguente staff tecnico: Gaetano Caridi, vice allenatore; professor Eduardo Pizzarelli, preparatore atletico; Nicolas Cancarini, preparatore dei portieri.



“Alberto Gilardino è stato ritenuto fin da subito da tutti noi il profilo migliore per Siena - la dichiarazione del presidente Roman Gevorkyan - E’ tecnico di grande qualità e prospettiva, inoltre ha la nostra stessa fame e ci ha favorevolmente colpito il suo percorso ed i suoi risultati ottenuti nei primi anni di carriera".



“Quello di Alberto Gilardino è stato fin da subito un profilo che, insieme alla proprietà, abbiamo ritenuto adatto alle ambizioni della società - dichiara il direttore sportivo Andrea Grammatica -. E’ un tecnico che in sole due stagioni da allenatore ha fatto intravedere ottime qualità, inoltre conosce già la categoria per aver guidato il Rezzato in un girone difficile come quello lombardo ottenendo ottimi risultati. Da parte sua abbiamo da subito ravvisato un grande entusiasmo per il nostro progetto ed una grande voglia di cogliere questa opportunità, siamo gratificati dalla sua preferenza viste le molte offerte che aveva da squadre professionistiche dopo la stagione passata in Lega Pro”.



“Sposo con entusiasmo il progetto del Siena, - le prime parole in bianconero di Alberto Gilardino - è una piazza storica del calcio italiano che ha voglia di ripartire con basi solide per tornare immediatamente nel mondo dei professionisti. Ho avuto modo di confrontarmi più volte con la dirigenza e il loro progetto a lungo termine non mi ha fatto mai avere dubbi. Tornare in serie D dopo la stagione passata alla Pro Vercelli non mi pesa, per tutti questo deve essere un anno di transizione con l’obiettivo di riconquistare immediatamente la Lega Pro e poter così passare al secondo step del progetto bianconero. Adesso ci aspetta un duro lavoro sul campo per prepararci al meglio per l’esordio in stagione, personalmente non vedo l’ora di iniziare a lavorare”.



Contestualmente la società annuncia l’ingresso in società di Edoardo Brunetti nel ruolo di Responsabile della Comunicazione e di Antonino Scimone in qualità di Team Manager.



La lista dei convocati per il raduno pre campionato che prenderà il via nella giornata di domani, mercoledì 9 settembre, presso il centro sportivo Acquacalda.



(calciatore, data di nascita, ruolo)

Ademi Nerlin Siena 30/03/2003 Centrocampista

Agnello Francesco Mazara del Vallo (Tp) 25/05/1992 Centrocampista

Bani Cristiano Bagno a Ripoli (Fi) 14/01/1999 Centrocampista

Barontini Pietro Siena 09/12/2003 Difensore

Boraschi Tommaso Poggibonsi (Si) 09/12/2003 Portiere

Carminati Marco Bergamo 05/06/2000 Difensore

Crocchianti Marco Marino (Rm) 18/02/1996 Difensore

Danielli Roberto Siena 01/06/2003 Centrocampista

Farcas Ricardo Oradea (Romania) 24/06/2000 Difensore

Forte Luca Trieste 28/07/1994 Attaccante

Gibilterra Gabriele Siracusa 01/01/2000 Centrocampista

Ilari Riccardo Roma 11/03/2002 Difensore

Marcocci Gianmaria Siena 21/03/2002 Portiere

Martina Alessandro San Pietro Vernotico (Br) 17/11/2000 Difensore

Mignani Guglielmo Siena 15/08/2002 Attaccante

Matysiak Dariusz Szczecn (Polonia) 11/01/2002 Portiere

Narduzzo Davide Pordenone 16/08/1994 Portiere

Nunes Gabriel Andradina (Brasile) 11/07/1994 Centrocampista

Ruggeri Samuele Lecco 09/01/2001 Difensore

Sare Aziz Abidoul Forlì 29/10/2001 Centrocampista

Sisinni Lorenzo Lecce 19/06/2003 Difensore

Tozzato Iacopo Siena 10/06/2003 Attaccante



Staff tecnico

Gilardino Alberto Biella 05/07/1982 Allenatore

Caridi Gaetano Reggio Calabria 22/07/1980 Vice allenatore

Pizzarelli Eduardo Bagno a Ripoli (Fi) 08/08/1989 Preparatore atletico

Cancarini Nicolas Brescia 11/02/1993 Preparatore portieri