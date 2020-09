Serie D: Siena, Lornano Badesse, Pianese e Sinalunghese nel girone E

Le parole del tecnico dell'Acn Siena 1904, Alberto Gilardino, e del ds Andrea Grammatica

Sono stati resi ufficialmente noti oggi, mercoledì 16 settembre, da parte della Lega Nazionale Dilettanti, i gironi del Campionato di calcio di Serie D. Nove i gironi del campionato, al via domenica 27 settembre con la prima giornata.La massima serie dilettantistica partirà col format a 166 squadre divise in 7 raggruppamenti da diciotto e 2 da venti (gironi A e C). I calendari saranno presentati sabato 19 alle ore 14 in diretta sulla pagina Facebook della LND.Le quattro squadre senesi: Siena, Lornano Badesse, Pianese e Sinalunghese, sono state inserite nel girone E comprendente 10 squadre toscane, 4 laziali e 4 umbre.Questa la composizione del girone: Aquila Montevarchi, Cannara, Flaminia, Foligno, Follonica Gavorrano, Grassina, Lornano Badesse, Montespaccato, Ostia Mare, Pianese, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Siena, Sinalunghese, Sporting Trestina, Tiferno Lerchi, Trastevere.“Ci aspettavamo di essere inseriti in questo girone - il commento del tecnico dell'Acn Siena 1904, Alberto Gilardino - quello che ci attende è sicuramente un cammino tosto con avversarie che han tutte le carte in regola per essere protagoniste, penso ad esempio a Pianese e Follonica Gavorrano che hanno allestito rose di tutto rispetto. Da parte nostra dovremo pensare esclusivamente al nostro obiettivo a lavorare duramente giorno per giorno, la serie D è un campionato lungo, pieno di insidie e la storia insegna che non basta essere una grande piazza per pensare di aver vinto in partenza. Il nostro cammino dovrà essere caratterizzato da umiltà, sacrificio e grande passione per realizzare i nostri sogni ed i nostri obiettivi”.“Girone impegnativo - le parole del direttore sportivo Andrea Grammatica - come d’altronde tutti quelli di Serie D perché le insidie in questo campionato sono sempre dietro l’angolo. E’ un girone in cui ci sono squadre con molta esperienza in categoria e reduci da stagioni molto competitive. Per noi si tratta sul campo di una grande sfida che va ad aggiungersi alla nostra altra grande sfida che stiamo affrontando: quella del tempo. Questa annata richiederà una grande compattezza ed una grande forza mentale nel corso della stagione e dobbiamo cercare di acquisire da subito certezze su cui costruire il nostro cammino”.