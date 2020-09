Pedja Misimovic, Andrea Zini e Umberto De Lucia alla Pianese

La U.S. Pianese ha comunicato di aver ingaggiato i calciatori Pedja Misimovic, Andrea Zini e Umberto De Lucia. Pedja Misimovic, difensore, nato in Slovenia il 22 ottobre 1994, nella passata stagione ha giocato nel Milano City totalizzando tredici presenze. In precedenza esperienza con il Crema. Zini, attaccante nato a Pisa il 3 gennaio 1998, è reduce da due stagioni con l’Arezzo e in precedenza ha militato anche nel settore giovanile dell’Empoli. De Lucia, difensore, nato a Mugnano di Napoli il 7 gennaio 1992, ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Jesina totalizzando 25 presenze e ben sei reti. In passato esperienze con Montegiorgio, Palmese, Agropoli, San Marino, Lecco, Martina e Teramo.Da parte della Società il benvenuto con l’augurio di in bocca al lupo per la nuova avventura con le zebrette.Lo comunica la società bianconera sul proprio sito internet uspianese.it informando inoltre che con i tesseramenti di questi calciatori si chiude definitivamente il calciomercato bianconero per la serie D.