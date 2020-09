Acn Siena 1904, Stefano Argilli responsabile Settore giovanile

L’Acn Siena ha annunciato ufficialmente Stefano Argilli quale nuovo responsabile del Settore giovanile della società.



L’ex difensore, vera e propria bandiera bianconera dopo oltre duecento presenze disputate in nove stagioni e le vittorie del campionato di Serie C, della Supercoppa Italiana di Serie C e del campionato di Serie B, sarà coadiuvato nel lavoro sul campo del responsabile tecnico Roberto Pierangioli. L’attività del vivaio riprenderà gradualmente il lavoro a partire da domani con Juniores e Allievi prime squadre a radunarsi presso il centro sportivo dell’Acquacalda.



“Sono molto felice di legarmi nuovamente a questi colori ed occuparmi di quello che negli ultimi anni è stato il mio mondo - le dichiarazioni di Stefano Argilli -. Gradualmente inizieremo la preparazione, questa prima settimana possiamo definirla introduttiva all’inizio della vera attività e conoscitiva tra chi già c’era dei ragazzi e chi è alla prima esperienza con questa maglia. La nostra priorità al momento è quella di tornare in campo strutturando il tutto passo dopo passo; l’intenzione della società è avere un Settore Giovanile completo dalla Juniores alla Scuola Calcio, garantendo un servizio di alto profilo per tutte le categorie. La collaborazione con Pierangioli per me è molto importante, lavoriamo insieme da sei anni e lui è da undici uno dei principali artefici della filosofia del vivaio bianconero”.