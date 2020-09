Calcio Serie D, il calendario della stagione 2020/21

Il Dipartimento Interregionale della LND ha pubblicato i calendari della stagione 2020/21 che prenderà il via il prossimo 27 settembre per concludersi il 16 maggio.Un viaggio appassionante da nord a sud della penisola che come ogni anno metterà a confronto sul palcoscenico nazionale le aspirazioni di grandi città e piccoli borghi. Il girone di andata terminerà il 10 gennaio. Un solo turno infrasettimanale per tutti i gironi fissato per il 2 dicembre, l’11ª giornata, la 13ª per i Gironi A e C. Per quest’ultimi due campionati a venti squadre sono previsti altri quattro turni infrasettimanali, due nel 2020 e altrettanti nel 2021, l’andata e ritorno della 3ª e dell’8ª giornata: il 7 ottobre, il 4 novembre, il 27 gennaio e il 24 febbraio.Per le festività natalizie la 15ª giornata (la 17ª per i gironi A e C) è anticipata dal 27 al 23 dicembre mentre la 16ª (18ª per A e C) è posticipata dal 3 al 6 gennaio. Stesso discorso per la domenica di Pasqua, l’11ª di ritorno (la 13ª per A e C) è anticipata da domenica 4 a giovedì 1 aprile. Il 14 marzo tutto il campionato osserverà un turno di riposo per la partecipazione della Rappresentativa D alla Viareggio Cup. Fino al 24 ottobre le gare inizieranno alle 15.00, dal 25 ottobre al 27 marzo prenderanno il via alle 14.30, dal 28 marzo all’8 maggio alle 15.00, dal 9 maggio fino alla fine della stagione il calcio d’inizio è fissato alle 16.00.Con dieci toscane, comprese le quattro senesi - Siena, Lornano Badesse, Pianese e Sinalunghese -, i fuochi d’artificio sono assicurati, da non sottovalutare le quattro umbre e altrettante laziali.Inizio col botto con Siena-Ostia Mare, subito un esame per la squadra allenata da Alberto Gilardino. Per la Pianese debutto casalingo contro il Tiferno Lerchi. Per il Lornano Badesse trasferta contro il San Donato Tavarnelle, mentre la Sinalunghese debutta in casa contro il Flaminia.Alla 3ª c'è il derby tra i quartieri romani Trastevere e Montespaccato, il club allenato dall’esperto Sergio Pirozzi contro l’agguerrita matricola. Da seguire le sfide che vedranno impegnato il Follonica Gavorrano contro il San Donato Tavarnelle del navigato Paolo Indiani (4ª) e la Pianese (7ª). Nella 16ª giornata occhio al derby del Valdarno Aquila Montevarchi-Sangiovannese. Da cerchiare in rosso Siena-Pianese che cade all’ultima d’andata e al termine del campionato oltre a San Donato Tavarnelle-Siena (6/12 e 11/4). Grande entusiasmo intorno a un Foligno (già oltre 1.500 abbonati) che avrà tutti i big match nella seconda metà del girone d’andata. Ostiamare-Trastevere, abituate a quote alte in D, incrociano i tacchetti alla 15ª e alla 32ª giornata.