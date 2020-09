Il centrocampista Cristiano Bani al Siena

L’Acn Siena ha annunciato l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Bani. Il centrocampista classe ’99 cresciuto nel Settore Giovanile dell’Empoli si è affermato alla Pro Vercelli dove nella passata stagione ha collezionato sedici presenze tra campionato e Coppa Italia esordendo in Serie C agli ordini del tecnico Gilardino. In precedenza per lui anche un’esperienza in Serie D con la maglia del Chieri nel girone A.



“Tornare ad essere allenato da Gilardino ha avuto un peso importante sulla decisione di lasciare Vercelli. - le parole del bianconero - Siena è una piazza di categoria superiore, con un progetto forte e coinvolgente, personalmente spero di riuscire a ritagliarmi uno spazio importante nel corso della stagione, il ritiro ci ha aiutato a trovare una prima intesa in campo ed assimilare i concetti di gioco proposti dal tecnico. Ci aspetta una stagione lunga, ma in cui vogliamo essere protagonisti per riportare subito Siena tra i professionisti”.