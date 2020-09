Il centrocampista brasiliano Gabriel Nunes al Siena

L’Acn Siena ha annunciato l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Nunes. Il centrocampista classe ’94 nativo di Andradina in Brasile è alla seconda esperienza nel calcio italiano dopo la passata stagione in cui ha vestito la maglia del Padova in Serie C. In carriera dopo gli esordi in patria con il Bragantino ed Capivariano si è trasferito in Portogallo dove ha giocato per due campionati con il Boavista prima di fare ritorno in Brasile per poi raggiungere l’Italia.



“Siena rappresenta la giusta sfida in questo momento della mia carriera - le parole del centrocampista brasiliano - è una piazza importante che deve tornare il prima possibile a giocare nelle categorie che le competono e ringrazio il direttore Grammatica per la stima dimostratami, ora sta a noi rendere questo cammino subito vincente seguendo le indicazioni del tecnico Gilardino con cui in queste settimane si è lavorato duramente e di cui mi piace il suo calcio propositivo. Da parte mia metterò a disposizione del gruppo l’esperienza maturata in carriera, si è già creata una bella intesa dentro e fuori dal campo e questo è la prima pietra su cui costruire il nostro futuro”.