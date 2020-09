Al Siena l'attaccante Marcos Sartor

L’Acn Siena ha comunicato l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Marcos Sartor. L’attaccante classe ’95 nativo di Ingeniero Jacobacci in Argentina è reduce dalla breve esperienza con il Picerno in Serie C, in precedenza aveva vestito le maglie di Sassari Torres e Budoni in Serie D per un totale di ottantasette presenze e trentuno reti all’attivo dopo essere cresciuto in patria nelle fila dell’Atletico de Rafaela.



“Nonostante avessi offerte da categorie superiori ho scelto Siena per il blasone della piazza e soprattutto per il progetto illustratomi dal direttore Grammatica - le prime parole del bianconero -. Proprio il direttore per me rappresenta una garanzia per la sua serietà. Adesso dovremo lavorare duramente sul campo per raggiungere gli obiettivi prefissati e conquistarci il palcoscenico a cui ambiamo e che Siena merita: quello dei professionisti. Il primo impatto con l’intero ambiente è stato molto positivo, in attacco ho compagni forti con cui sarà bello dialogare sul campo una volta trovata la giusta intesa dopo questi primi allenamenti”.