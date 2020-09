Il difensore Leonardo Terigi torna al Siena

L’Acn Siena ha annunciato l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Terigi. Il difensore classe ’91 torna a vestire il bianconero a distanza di due anni e mezzo dopo l’esperienza con la maglia della Pistoiese con cui ha disputato in totale sessantasette presenze con un gol all’attivo. In carriera ha inoltre giocato con Alessandria, Grosseto, Crotone e Carpi dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa.



“Tornare a Siena è stato un richiamo davvero forte - le parole del difensore natio di Lucca -, quando ho ricevuto la chiamata del direttore Grammatica che mi ha illustrato il progetto della società ho subito detto sì. Sono rimasto molto legato alla piazza bianconera ed ho la grande determinazione di riportarla dove merita per toglierci insieme le giuste soddisfazioni. Sono una persona vecchio stile, amo il calcio romantico e Siena l’ho sempre vissuta come una famiglia e nei momenti di difficoltà è giusto aiutare chi ti ha fatto sentire bene e ti ha voluto bene, insieme vogliamo tornare subito nei professionisti e per questa maglia voglio diventare un calciatore importante. L’impatto con la squadra è stato buono, nel tecnico vedo un gran carisma ed una grande voglia di fare, mentre in squadra mi sembra già ben affiatata dentro e fuori il campo. Domenica ci aspetta il primo impegno stagionale e la nostra attenzione è totalmente focalizzata alla gara”.