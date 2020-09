All'Acn Siena 1904 il difensore Roberto De Angelis

L’Acn Siena ha annunciato l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Roberto De Angelis. Il difensore romano classe ’01 giunge in prestito dal Cosenza con cui ha disputato nella passata stagione il campionato Primavera dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile della Lazio.



“Sono molto motivato per questa nuova esperienza - le dichiarazioni del terzino destro - sono consapevole di arrivare in una piazza importante dove però ci sono tutte le condizioni per fare bene. Ho avvertito da subito la fiducia da parte del direttore Grammatica e del tecnico Gilardino e farò di tutto per ripagarla sul campo, sul campo stiamo lavorando duramente per preparaci all’esordio di domenica, l’obiettivo di tutti noi è di riportare subito il Siena tra i professionisti; ci aspetta una stagione lunga in cui dovremo essere bravi a mantenere una continuità di rendimento che in serie D è fondamentale. Ci tengo poi a ringraziare il tecnico Occhiuzzi che a Cosenza mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra facendo i crescere molto sotto l’aspetto tecnico” .