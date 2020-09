Il difensore Pietro Lattanzi alla Pianese

La U.S. Pianese ha comunicato di aver tesserato il calciatore Pietro Lattanzi. Difensore, nato a Carrara il 2 luglio 2001, ha disputato l’ultima annata con l’Under 19 del Livorno. In precedenza ha militato nel settore giovanile dell’Empoli. "La Società augura a Pietro buona fortuna per la nuova avventura in bianconero."