Leonardo Petrocelli amministratore delegato dell'Acn Siena

L’Acn Siena ha annunciato l’ingresso in società di Leonardo Petrocelli che ricoprirà il ruolo di Amministratore delegato.



Petrocelli, in carica da ieri, martedì 22 settembre, si occuperà della direzione della società in stretto contatto con il direttore sportivo Andrea Grammatica a cui è demandata la gestione sportiva. “Sono molto onorato di ricoprire questa carica in una società che rappresenta una città importante come Siena e ringrazio il presidente Gevorkyan per la fiducia - le dichiarazioni dell’Amministratore delegato -. Come già spiegato nella precedente conferenza stampa da parte del presidente il progetto della proprietà è a lungo termine, insieme alla componente sportiva lavoreremo per raggiungere gli obiettivi prefissati nell’immediato per poi procedere con la seconda fase del progetto che vede il consolidamento della società tra i professionisti”.



“A Petrocelli l’augurio di buon lavoro, - il commento del presidente Roman Gevorkyan - conosciamo da tempo la persona, che ha la nostra massima fiducia, e riteniamo sia il professionista giusto per favorire la crescita del Siena ed essere il migliore anello di congiunzione tra la proprietà e la componente sportiva della società. Questo ulteriore tassello ci avvicina al completo perfezionamento dell’organigramma societario e ci consente di concentrarci sui prossimi passi che la società dovrà compiere”.