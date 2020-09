Calcio femminile, nasce la sezione dell'Acn Siena in collaborazione con il San Miniato

Nasce la sezione di calcio femminile dell'Acn Siena in collaborazione con il San Miniato Femminile. La squadra, che assumerà il nome di Acn Siena Femminile, disputerà il campionato di Eccellenza e vedrà la gestione affidata al presidente Claudio Gasperini che si avvarrà della collaborazione del direttore Marcello Pastorelli e del responsabile area tecnica Luca Bonelli con allenatore Marco Maffei.



“Siamo molto felici di annunciare questo accordo - le parole del presidente Roman Gevorkyan - per noi la sezione femminile è sempre stata importante nel nostro progetto e fin da subito abbiamo avviato i contatti per poter dar vita alla squadra che indosserà i nostri colori. Con il presidente Gasperini abbiamo pianificato un progetto di crescita graduale per la prima squadra e soprattutto per il Settore Giovanile. Vogliamo coinvolgere con il tempo sempre più giovani calciatrici”.



“Ringrazio l’Acn Siena per l’attenzione che ha rivolto fin da subito al calcio in rosa – il commento di Claudio Gasperini – e grazie al Comune, nelle persone del sindaco Luigi De Mossi e dell’assessore allo Sport Paolo Benini che si sono impegnati, con forza, affinché il femminile non scomparisse e ritrovasse il suo spazio. La collaborazione è partita con il piede giusto, e mi auguro che possa coinvolgere in futuro anche il vivaio maschile. Questa, per il calcio femminile, sarà la stagione della ripartenza: l’obiettivo ricostruire una squadra che possa centrare i successi ottenuti nel più recente passato dal San Miniato: la vittoria della Coppa Italia, del campionato e la Coppa Toscana. Vogliamo costruire un settore forte e i presupposti ci sono. E, per coinvolgere sempre più giovani calciatrici, abbiamo intenzione di organizzare dei tornei di Contrada a loro dedicati”.