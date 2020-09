Calcio Serie D: nel primo turno vincono Siena e Pianese. Sconfitta per il Badesse e la Sinalunghese

PIANESE-TIFERNO LERCHI 1910 3-0 (2-0)

SAN DONATO TAVARNELLE-LORNANO BADESSE 1-0 (0-0)

ACN SIENA 1904-OSTIAMARE LIDO CALCIO 2-1 (1-0)

SINALUNGHESE-CALCIO FLAMINIA 2-3 (1-1)

Si è giocato oggi, domenica 27 settembre, il primo turno del Campionato di calcio di Serie D che, nel gruppo E, vede la partecipazione delle quattro squadre della provincia di Siena: Siena, Lornano Badesse, Pianese e Sinalunghese.Il bilancio è stato di due vittorie e due sconfitte: vincono il Siena e la Pianese, mentre per il Lornano Badesse (al debutto nella categoria) e per la Sinalunghese il primo turno si chiude con una sconfitta.Convincente il debutto dei bianconeri che dopo solo 6' vanno in rete con una spaccata di Zini sulla battuta di un calcio d’angolo battuto da Candiano. Al 41' arriva il raddoppio amiatino con il calcio di rigore trasformato da Candiano. Nella ripresa, è Zini che realizza la terza rete, su assist di Remorini al 55'.: Wroblewski, Lattanzi, Chinnici, Gagliardi, De Lucia, Simeoni, Kondaj (80′ Lepri), Candiano, Remorini (80′ Ghini), Arras (78′ De Patre), Zini (59′ Alonzi). A disposizione: Sorzi, Sabatini, Bernardini, Ghini, Merlonghi, Lepri, Tampwo. All. Guido Pagliuca.: Vaccarecci, Catacchini (57′ Massai), Dominici, Gorini, Briganti, Sensi, Bartoccini , Mariucci, Traini, Peluso, Berettoni (46′ Di Cato). A disposizione: Aluigi, Belloni, Lavano, Bruschi, Mercuri, Alagia, Valori. All. Renzo Tasso.Sconfitta nel massimo campionato dei dilettanti per il Lornano Badesse che era impegnato in trasferta contro il San Donato Tavarnelle.Primo tempo chiuso a reti inviolate. Nel secondo tempo l'estremo difensore del biancoazzurri si supera: al 57' e poi al 58' para due rigori dei padroni di casa. Al 28' arriva purtroppo per il Badesse la rete che decide l'incontro: la realizza Disanto con un tiro al volo dall'interno dell'area.Vince il nuovo Siena targato Gilardino che, allo stadio ''Artemio Franchi'' supera l'Ostiamare Lido con il risultato di 2-1.Siena in vantaggio dopo soli 5' con Sartor che ribatte in rete un calcio di punizione di Nunes finito sulla traversa. Nella ripresa, come nel primo tempo, subito la Robur in rete all'avvio e anche questa volta con Sartor che supera di testa l'estremo difensore degli ospiti. Al 36' l'Ostiamare accorcia le distanze con un colpo di testa di Sousa che fissa il risultato sul definitivo 2-0 per i bianconeri.: Narduzzo; Crocchianti, Carminati, Farcas, Bedetti, Nunes, Schiavon (68' Sare), Bani, De Angelis (68' Ruggeri), Guidone, Sartor (79' Forte). A disposizione: Gragnoli, Marcocci, Terigi, Gerace, Danielli, Mignani. All. Alberto Gilardino.: Giannini; Rossi (62' Ippoliti), Lisari, D'Astolfo, Carta, Lazzeri, Vasco, Cabella, Mastropietro, De Sousa, Nanni. A disposizione: Giori, Ferrari, Ferrari, Mengat, Pedone, De Martino, Scaccia, Gabriele. All. Massimo Bonanni.Sconfitta casalinga per la Sinalunghese contro il Calcio Flaminia nel primo turno di campionato.Parte molto bene la Sinalunghese che nella prima mezz'ora mette sotto di brutto il Flaminia e passa in vantaggio al 10’ con un bel gol di Brent Doka che capitalizza un bel passaggio di Cerofolini. Al 28’ la svolta della partita, Doka con un colpo di tacco libera Bucaletti che viene atterrato in area, il rigore è netto ma dal dischetto Redi calcia male e la palla vola alta graziando il Flaminia. La Sinalunghese accusa il colpo psicologico, il Flaminia approfitta dello sbandamento e raggiunge il pareggio con Sciamanna.Nel secondo tempo dono agli ospiti che realizzano il 2 a 1 sfruttando un contropiede perfetto che sorprende la Sinalunghese scoperta. Al 65’ terzo gol del Flaminia. Marmorini non vuole perdere e mette in campo Vanni, appena giunto ieri in rossoblù, Papa, Trombesi e Bjorn Doka. Prima Bjorn Doka impegna il portiere ospite con un bel tiro, poi Fanetti realizza di testa il gol del 2 a 3. Ormai però è tardi e la sconfitta si materializza.: Marini, Menchetti, Fanetti, Meoni, Tenti, Minocci, Romanini (70’ Trombesi), Cerofolini, Redi, Bucaletti (65’ Doka Bjorn), Doka Brent (70’ Vanni). All. Simone Marmorini.: Grussu, Battistelli, Modesti, Gasperini, Scardala, Guadalupi, Pagliaroli (60’ Ferrara), Lazzarini, Sciamanna (80’ Covarelli), Traditi, Sirbu. All. Francesco Punzi.