Coppa Italia Eccellenza - Poggibonsi-Certaldo, domenica 4 ottobre la gara di ritorno allo stadio ''Lotti''

La sfida di ritorno del Primo Turno di Coppa Italia Dilettanti Eccellenza Toscana tra U.S. Poggibonsi e A.S.D. Calcio Certaldo si disputerà domenica 4 ottobre alle ore 15.00 presso lo stadio comunale "Stefano Lotti" di Poggibonsi.A partire da oggi, mercoledì 30 settembre, in orario 17.00-20.00, il via alla prevendita dei tagliandi presso la segreteria dell’U.S. Poggibonsi. La partecipazione sarà consentita fino al raggiungimento dei 1.000 biglietti:● 15 euro Tribuna Laterale● 10 euro Gradinata● 5 euro per ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni● Ingresso gratuito per i minori di 14 anni"Per ribaltare lo 0-2 dell’andata, il Poggibonsi ha bisogno del sostegno di tutti. Nel pieno rispetto delle normative anti-Covid facciamo sentire il calore della città ai nostri ragazzi. La prima pagina della nuova stagione la scriviamo insieme!", il messaggio della società valdelsana.La società ricorda che gli spettatori dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, indossare per tutto l’arco dell’evento la mascherina di protezione, mantenere il distanziamento interpersonale di un metro all’interno dell’impianto e fornire le proprie generalità inquadrando con la fotocamera del cellulare, al momento dell’ingresso, il cartello con l’apposito QR Code, predisposto dalla Federazione per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi. Eventuali chiarimenti saranno forniti in sede di prevendita.