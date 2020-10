Calcio Serie D: nel 2Â° turno netta vittoria per il Lornano Badesse, pareggiano Pianese e Sinalunghese

CALCIO FLAMINIA-PIANESE 0-0

Si è giocato oggi, domenica 4 ottobre, il secondo turno del Campionato di calcio di Serie D che, nel gruppo E. A causa del rinvio della partita del Siena, sono scesi in campo il Lornano Badesse, la Pianese e la Sinalunghese.Netta vittoria per 3-0 e primi storici punti in Serie D per il Lornano Badesse, mentre la Pianese e la Sinalunghese ottengono due pareggi.In classifica 4 punti per la Pianese, 3 per l'Acn Siena (con una partita in meno), 3 per il Lornano Badesse e 1 per la Sinalunghese.Pareggio a reti inviolate per la Pianese in trasferta allo stadio "Madami" di Civita Castellana contro il Calcio Flaminia. Da segnalare un palo colpito da Arras nel primo tempo.: Grussu, Battistelli, Modesti, Gasperini, Scardala, Guadalupi, Traditi, Lazzarini, Sciamanna, Ferrara (65′ Pagliaroli), Sirbu. A disposizione: Nocco, Fapperdue, Malerba, Canestrelli, Fè, Ortenzi, Covarelli, Tocci. All. Francesco Punzi.: Wroblewski, Lattanzi, Chinnici, Gagliardi, De Lucia, Simeoni, Kondaj, Candiano, Remorini, Arras (82′ De Patre), Zini (61′ Alonzi). A disposizione: Sorzi, Sabatini, Misimovic, Ghini, Merlonghi, Lepri, Tampwo. All. Guido Pagliuca.Prima, e netta, storica vittoria per il Lornano Badesse contro il Follonica Gavorrano, che allo stadio "Berti" conquista la vittoria con il risultato di 3-0. Le reti dei biancazzurri di Sorrentino al 41' del primo tempo, di Frosinini al 15' e di Riccobono al 45'.Pareggio in trasferta per la Sinalunghese contro l'Ostiamare Lido Calcio, squadra sconfitta nella prima di campionato dall'Acn Siena. In vantaggio i padroni di casa al 34' del primo tempo con Sousa. Pareggia la Sinalunghese al 32' della ripresa con Vanni.