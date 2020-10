All'Acn Siena il centrocampista nigeriano Adamu Haruna

L’Acn Siena ha comunicato l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Adamu Haruna.

Il centrocampista nigeriano classe 2000 nativo di Lagos che vestirà la maglia numero 21 è stato

prelevato dallo Spezia, società nella quale è cresciuto in Italia dopo essersi formato in patria

nell’Accademia Abuja; nella stagione scorsa l’esperienza a partire da dicembre all’Arzachena con cui

ha esordito in serie D, collezionando un totale di cinque presenze, dopo aver disputato nove partite in

serie C con la maglia della Reggiana nei primi sei mesi del campionato.



“Poter entrare a far parte di una società così importante – le parole del centrocampista – è motivo di

grande orgoglio. Ho avuto modo di conoscere l’ambiente nelle ultime settimane in cui mi sono

allenato con la squadra e ne sono rimasto affascinato, il direttore Grammatica mi ha trasmesso grande

fiducia, mentre il tecnico Gilardino ha grande carisma e sul campo si lavora duramente”.