Calcio Serie D: sconfitta casalinga per il Siena, vince la Sinalunghese, perdono anche Lornano Badesse e Pianese

ACN SIENA-TIFERNO LERCHI 1-3 (0-0)

MONTEVARCHI-LORNANO BADESSE 3-1 (1-1)

PIANESE-GRASSINA 1-2 (0-1)

SINALUNGHESE-SANGIOVANNESE 2-1 (1-1)

Si è giocata oggi, domenica 11 ottobre, la 3ª giornata del Campionato di calcio di Serie D girone E. Tranne che per la Sinalunghese, vittoriosa sul campo di casa per 2-1 sulla Sangiovannese, bilancio amaro per le squadre senesi con tre sconfitte tra le quali spicca l'1-3 casalingo subito dall'Acn Siena contro il Tiferno Lerchi.Sconfitta casalinga anche per la Pianese contro il Grassina per 1-2 mentre il Lornano Badesse cade a Montevarchi (3-1 il risultato).In classifica sono quindi 4 i punti per Pianese e Sinalunghese e 3 per l'Acn Siena (con una partita in meno) ed il Lornano Badesse.Sconfitta casalinga per il Siena che allo stadio ''Artemio Franchi'' viene superato dal Tiferno Lerchi con il risultato di 1-3. Dopo un primo tempo a reti inviolate, al 13' della ripresa con un colpo di testa di Traini. Dopo 4' minuti arriva il raddoppio dei tifernati: lo sigla Briganti su azione di calcio d'angolo. Al 37' accorcia il Siena con un calcio di rigore trasformato da Guidone ma, dopo tre minuti, Peluso supera Narduzzo su azione di contropiede per il definitivo 1-3.: Narduzzo, Carminati, Terigi, Farcas (63' Forte), Bedetti (63' De Angelis), Nunes (27' Gerace), Schiavon, Bani (63' Agnello), Ruggeri, Guidone, Sartor. A disposizione: Gragnoli, Marcocci, Ilari, Sare, Haruna, Mignani. All.: Alberto Gilardino.: Vaccarecci, Catacchini, Mariucci, Briganti, Dominici, Bruschi, Gorini, Bartoccini, Mercuri, Traini, Peluso. A disposizione: Aluigi, Mancini, Sensi, Berettoni, Massai, Alagia, Belloni, Di Cato, Valori. All.: Federico Nofri Onofri.Sconfitta con il risultato di 3-1 anche per il Lornano Badesse, superato in casa del Montevarchi. Passano in vantaggio i senesi dopo 4' con Corsi. Al 18' rete del pareggio di Cela. Nella ripresa la squadra valdarnese conquista la vittoria con le due reti di Jallow al 15' e al 39'.: Marziano, Achy, Iroanya, Martinelli, Lischi, Amatucci, Biagi, Cela, Giustarini (84’ Rrapaj), Jallow (86’ Cavallini), Frugoli (65’ Donati). Panchina: Giusti, Landini, Calosci, Gistri, Corrado, Stauciuc. All. Malotti.: Conti, Bonechi (79’ Gargano), Ghinassi, Cecconi, Manganelli, Chiti (65’ Di Blasio), Guidelli, Ammannati (66’ Frosinini), Sorrentino, Motti (79’ Castellani), Corsi (72’ Riccobono). Panchina: Lombardini, Broccoli, Favilli, Ussia. All. Guarducci.La Pianese cade per 2-1 tra le mura amiche contro il Grassina. Per i fiorentini sblocca la partita la rete di Diarrassouba al 17' ribadendo in rete un palo colpito da Benvenuti. Al 23' della ripresa raddoppio per gli ospiti con Baccin. Dopo tre minuti riapre la gara un calcio di rigore trasformato da Remorini ma la partita finisce con la sconfitta dei bianconeri. Amiatini sfortunati con due pali colpiti da Arras e Kondaj.: Wroblewski, Lattanzi (89′ Lepri), Chinnici, Gagliardi, De Lucia, Simeoni, Kondaj, Candiano (54′ Alonzi), Remorini, Arras, Zini. A disposizione: Sorzi, Sabatini, Bernardini, Ghini, Lo Iacono, Tampwo, De Patre. All. Guido Pagliuca.: Cecchi, Del Lungo, Dainelli (46′ Marafioti), Degl’Innocenti, Benvenuti, Matteo, Torrini, Nuti, Baccin (86′ Rosi), Bellini (81′ Bianchi), Diarrassouba. A disposizione: Petrucci, Sottili, Alfarano, Cavaciocchi, Marzierli, Candia. All. Matteo Innocenti.Allo stadio "Carlo Angeletti", parte bene la squadra di mister Marmorini che al 7’ minuto colpisce un gran palo con Minocci. Al 13’ una punizione dal limite di Ceccuzzi sorprende Marini che, complice una barriera che si apre davanti a lui, tocca la sfera ma non abbastanza per evitare il gol del vantaggio biancoazzurro. Al 25’ sempre Marini d’istinto respinge un tiro in mischia, ma il pareggio arriva solo al 43’ con Vanni che conquista e realizza un calcio di rigore che premia una buona Sinalunghese. Il gol della vittoria arriva poi con una splendida azione partita da Pietrobattista che al 10’ della ripresa lancia Redi in profondità, Redi pennella un bel cross sul lato più lontano della porta dove è ben appostato Vanni che realizza il suo secondo gol. Nel finale vano pressing degli ospiti che non riescono però a impensierire Marini.: Marini, Meoni, Tenti, Fanetti, Pietrobattista, Menchetti, Redi, Cerofolini (14' st Trombesi) Vanni (43' st Bucaletti) Minocci, Brent Doka (14' st Bjorn Doka). A disp: Garbinesi, Ferretti, Pinsuti, Papa, Casagni, Ajdini. All. Marmorini.: Cipriani, Migliorini (21' st Campaner), Barellini (40' st Marinai), Baldesi, Scoscini, Rosseti, Gerardini, Ceccuzzi, Romanò (26' st Polo), Papi (46' st Bencini) Torricelli (6 st' Mencagli) A disp: Allegranti, Lorenzoni, Vannini, Falomi. All. Iacobelli.Anc Siena-Tiferno Lerchi 1-3Foligno-Cannara 0-3Montevarchi-Lornano Badesse 3-1Ostia Mare-Flaminia 0-1Pianese-Grassina 1-2Trastevere-Montespaccato 4-0Trestina-Follonica Gavorrano 1-1Sinalunghese-Sangiovannese 2-1Montevarchi 9 punti; Flaminia 7; Trastevere e Cannara 6; Pianese, Follonica Gavorrano, Trestina, Foligno, Tiferno Lerchi, Sinalunghese 4; Montespaccato, San Donato, Acn Siena, Sangiovannese, Grassina, Lornano Badesse; Ostia Mare 1; Scandicci 0.