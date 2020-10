Il centrocampista Alessandro Martina all'Acn Siena

L’Acn Siena ha ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Martina. Il centrocampista classe 2000 vestirà la maglia 33 dopo le esperienze con Trapani, dove è cresciuto e ha disputato l’ultima stagione, e Spal dove ha giocato nel campionato Primavera.



“Desideravo vestire questa maglia – le prime parole dell’esterno – ringrazio il direttore Grammatica per la fiducia dimostratami. Mi sono allenato nelle ultime settimane agli ordini del tecnico Gilardino e ho trovato un gruppo già molto affiatato e determinato a raggiungere gli obiettivi prefissati. Si lavora molto e si dedica attenzione anche ai minimi particolari, per un giovane questo è l’ambiente migliore per crescere”.