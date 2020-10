Serie D - Il Siena supera in trasferta lo Scandicci con Narduzzo che para un rigore nel recupero

SCANDICCI-ACN SIENA 0-1 (0-1)

Nel recupero della seconda giornata del Campionato di calcio di Serie D, l'Acn Siena supera in trasferta lo Scandicci con il risultato di 0-1.Il Siena passa al 21' con un colpo di testa di Sartor (al terzo gol in campionato) che ribatte in rete un altro colpo di testa di Forte respinto dalla traversa. Dopo una traversa colpita dai padroni di casa nel corso del secondo tempo, al 3' di recupero calcio di rigore per lo Scandicci per un atterramento in area di Martina su Kernezo. Martina viene espulso, sul dischetto va Mazzoli, ma il suo tiro viene parato da Narduzzo.Con i tre punti conquistati oggi il Siena sale a quota 6 con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta. Il prossimo turno vedrà i bianconeri di mister Gilardino impegnati in trasferta a Civita Castellana contro il Calcio Flaminia.: Timperanza, Frascadore (57' Kernezo), Diana, Tognarelli, Liberati, Sinisgallo (64' Tacconi), Mazzollli, Zaccagnini, Di Benedetto, Saccardi, Ferretti. A disposizione: Iacoponi, Francalanci, Grieco, Mugelli, Pecci, Rozzi, Bourezza. All.: Claudio Davitti.: Narduzzo; Ilari (65' Haruna), Carminati, Ruggeri, Farcas, Agnello (78' Gerace), Schiavon (65' Sare), Bani, Forte (65' Mignani), Guidone, Sartor. A disposizione: Gragnoli, Marcocci, Martina, Terigi. All.: Alberto Gilardino.Montevarchi 9 punti; Calcio Flaminia 7; Trastevere Calcio, Cannara e Acn Siena 6; Pianese, Follonica Gavorrano, Sinalunghese, Tiferno Lerchi, Trestina, Foligno 4; San Donato Tavarnelle, Lornano Badesse, Sangiovannese, Grassina, Montespaccato 3; Ostia Mare 1: Scandicci 0.