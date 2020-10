Calcio Serie D: pareggiano Lornano Badesse e Sinalunghese

LORNANO BADESSE-TRESTINA 0-0

TIFERNO LERCHI-SINALUNGHESE 1-1

Si è giocata oggi, domenica 18 ottobre, la 4ª giornata del Campionato di calcio di Serie D girone E. Con le gare di Siena e Pianese rinviate a causa di casi di positività al coronavirus accertati tra i tesserati delle squadre avversarie, sono scese in campo solo due della quattro squadre senesi: Lornano Badesse e Sinalunghese.La Sinalunghese ha pareggiato in trasferta contro il Tiferno Lerchi, raggiunta nel finale sull'1-1 dai padroni di casa. Per il Lornano Badesse invece pareggio a reti inviolate sul campo di casa contro il Trestina.In classifica sono quindi 6 i punti per il Siena, 5 per la Sinalunghese e 4 per Pianese e Lornano Badesse, con il Siena e la Pianese che hanno disputato una gara in meno.Pareggia sul campo di Monteriggioni il Lornano Badesse contro il Trestina con il risultato di 0-0.Pareggio esterno per la Sinalunghese, che sul campo di Città di Castello viene raggiunta sul finale di gara dal Tiferno Lerchi. Sinalunghese in vantaggio dopo 9' con rete di Minocci. Il pareggio del Tiferno Lerchi arriva all'88' con Valori.Cannara-Trastevere 0-1Flaminia-Siena rinviataFollonica Gavorrano-San Donato Tavarnelle 0-1Grassina-Foligno 0-2Lornano Badesse-Trestina 0-0Montespaccato-Montevarchi 2-1Sangiovannese-Pianese rinviataScandicci-Ostia Mare rinviataTiferno Lerchi-Sinalunghese 1-1Montevarchi e Trastevere 9 punti; Flaminia e Foligno 7; Cannara, Montespaccato, San Donato Tavarnelle e Acn Siena 6; Sinalunghese, Tiferno Lerchi e Trestina 5; Pianese, Lornano Badesse e Follonica Gavorrano 4; Sangiovannese e Grassina 3; Ostia Mare 1; Scandicci 0.